Polizei Aachen

POL-AC: Exhibitionist festgenommen

Stolberg Rhld. (ots)

Ein dreizehnjähriges Kind reagierte richtig und wählte den Polizeinotruf. Der Junge und seine Freunde hielten sich am Freitagnachmittag (15.07.2022) gegen 14:30 Uhr auf der Rathausstraße in der Innenstadt auf. Ohne Grund wurden sie dort von einem 20jährigen unflätig beleidigt und grundlos bedroht. Als die Kinder weggehen wollten, entblößte sich der Mann sogar vor ihnen.

Aufgrund des Notrufs waren die alarmierten Streifenwagen allerdings schnell vor Ort und nahmen den alkoholisierten Exhibitionisten fest. Er ist aktuell ohne festen Wohnsitz. Ob das allerdings in der nächsten Zukunft so bleibt oder er eine feste Zelle in der JVA bekommt, entscheidet demnächst der Richter. (And.)

