Polizei Aachen

POL-AC: Kontrolleinsatz der Verkehrsdirektion

Aachen/StädteRegion (ots)

Die Verkehrsdirektion des Aachener Polizeipräsidiums hat gestern (14.07.22) in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einen großen Kontrolleinsatz in der Stadt und StädteRegion durchgeführt. Im Fokus der Kontrollen standen Verstöße im Zusammenhang mit Zweirädern. Darunter fallen etwa Fehler beim Abbiegen durch Pkw, aber auch Verstöße die von Fahrrad- und Motorradfahrern begangen werden. Darüber hinaus kontrollierten die Beamten auch gezielt an sogenannten Beschwerdestellen, auf die Bürgerinnen und Bürger aufmerksam gemacht haben; darunter der Lindenplatz und die Philippstraße/Eisenbahnstraße. Geschwindigkeitsmessungen wurden am Berliner Ring in Aachen und auf der L 166 in Simmerath durchgeführt.

Insgesamt wurden 290 Verstöße festgestellt und geahndet. In 226 Fällen war die Sache mit einem Verwarngeld erledigt. In den übrigen 64 Fällen musste ein Ordnungswidrigkeiten- oder - wie in einem Fall - ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Auf dem Reichsweg hielten die Beamten einen Fahrer an, der mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Diese gehörten eigentlich an einen anderen Pkw. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass dieser auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Gleich mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet. Darüber hinaus wurde eine Sicherheitsleistung durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell