Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Kirchen (Sieg) (ots)

Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Kirchen-Wehbach, im Bereich Hof Niederasdorf, zu einer Sachbeschädigung durch einen unbekannten Täter, an einem gelben PKW der Marke Fiat. An dem dort abgestellten PKW wurde durch den oder die Täter die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell