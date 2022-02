Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Handtaschendiebstahl

Wissen (ots)

Am Freitagmittag, 04.02.2022 um 12:30 Uhr wurde einer Kundin des ReWe-Marktes in Wissen während des Einkaufes ihre Geldbörse entwendet. Dank der schnellen Reaktion der Angestellten nach Bemerken des Diebstahls konnten anhand der Videoauswertung die beiden Täter festgestellt und auch das Kennzeichen ihres Autos herausgefunden werden. Die ausgelöste überörtliche Funkfahndung führte um 15:20 Uhr zum Erfolg, Beamte der Autobahnpolizei Montabaur konnten das Täterfahrzeug auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt an der Landesgrenze zu Hessen stoppen. Bei den drei 40 bis 52 Jahre alten Insassen wurden Beweismittel zu dem Taschendiebstahl in Wissen sichergestellt. Derzeit wird ermittelt, inwiefern ein Zusammenhang zu anderen Taschendiebstählen am selben Tag in weiteren Einkaufsmärkten in der Region, u. a. auch in Betzdorf, besteht.

