Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Drogen- und Waffenfund

Aachen (ots)

Bei einer Kontrolle in der Blondelstraße haben Beamte der Einsatzhundertschaft gestern Vormittag (13.08.22, 10 Uhr) Drogen und Waffen gefunden. Ein 51-Jähriger wurde festgenommen.

Dem Mann war die Nervosität offenbar ins Gesicht geschrieben, als er den Streifenwagen erblickte. Auch der Versuch, sich hinter einem Fahrzeug vor der Streife zu verstecken, machte ihn für die Beamten nicht weniger verdächtig. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten schließlich Drogen (Heroin und Kokain), eine Schreckschusspistole und ein Kampfmesser. Der 51-jährige Aachener wurde vorläufig festgenommen und soll noch heute in einem beschleunigten Verfahren dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann ist bereits in der Vergangenheit mit Drogendelikten auffällig geworden. (am)

