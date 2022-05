POL-EL: Schüttorf - Motorradfahrer passiert zweimal Kontrollstelle

Papenburg (ots) - Am Dienstag in der Zeit von 13.50 Uhr bis 14.40 Uhr, wurde ein grauer Daimler beschädigt, der auf dem Parkplatz zwischen dem "Markant Markt" und dem Geschäft "Thomas Philipps" an der Straße Bolwinsweg in Papenburg abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg ...

