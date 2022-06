Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfall in der Friesenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 76-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Dienstag gegen 10:20 Uhr auf der Friesenstraße in Ludwigsburg von der Schorndorfer Straße kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Oßweil, und überholte ein am Straßenrand geparktes Postfahrzeug. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker rückwärts aus dem gegenüberliegenden Parkplatz eines Supermarkts und übersah mutmaßlich den Mercedes des 76-Jährigen, so dass es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Der Unbekannte, der mit einem silbernen Pkw der Kleinwagen- oder Kompaktklasse unterwegs war, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der 76-jährige Mercedesfahrer sprach zunächst mit einem Zeugen, fuhr dann ebenfalls weg und meldete den Vorfall bei der Polizei. Der unbekannte Pkw-Lenker sowie mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

