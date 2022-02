Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 1+1+2 = 4 Einsätze am 11.2 - dem Tag des Europäischen Notrufs!

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Der 11. Februar ist der Tag des Europäischen Notrufs 112. Die Feuerwehr Celle musste an diesem Tag bisher zu insgesamt vier Einsätzen ausrücken. In der Nacht wurden die Einsatzkräfte zunächst zur Unterstützung des Rettungsdienstes in Garßen angefordert. Im Einsatz waren Kräfte der Ortsfeuerwehren Garßen und Celle-Hauptwache. Am Vormittag unterstützte die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zunächst ebenfalls den Rettungsdienst. Im Anschluss waren die ehrenamtlichen Helfer bei einer Ölspur im Einsatz. In der Mittagszeit wurde erneut die Feuerwehr Garßen alarmiert. Auslaufende Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall waren Grund für diesen Einsatz.

11.2. - Heute ist Notruf-Tag!

Europaweit erreicht ihr über den Notruf 112 gebührenfrei die nächste Notrufzentrale und erhaltet schnelle und qualifizierte Hilfe. Wichtig ist, ob Rettungsdienst, Polizei oder Feuerwehr mit der 1 1 2 habt ihr immer den richtigen Ansprechpartner.

Nicht vergessen: Schnelle Hilfe gibt es nur am Telefon und nicht per E-Mail oder über soziale Medien!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell