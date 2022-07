POL-AC: Alleinunfall - Autofahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Aachen (ots) - Am letzten Wochenende meldeten Geschädigte der Polizei insgesamt fünf beschädigte Autos in Burtscheid. Die Fahrzeuge parkten in der Nacht von Freitag auf Samstag (15./ 16.07.2022) in den Straßen: Bertholdstraße, St.-Vither-Straße, I.-Rote-Haag-Weg und Eberburgweg. Unbekannte Täter hatten die Reifen zerstochen oder auch die Ventile manipuliert. Die ...

mehr