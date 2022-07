POL-AC: Warnmeldung: "Falsche Wasserwerker" an der Haustür - Seniorin bestohlen

Aachen (ots) - Gestern Nachmittag (19.07.2022) gegen 17 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine verdächtige Person am Kaiserplatz. Der Mann entpuppte sich dann auch schnell als mutmaßlicher Drogendealer. Ordentlich sortiert nach Produkten und in kleine Portionseinheiten verpackt, hatte er die Drogen griffbereit in seinen Gesäßtaschen deponiert - in der einen befanden ...

mehr