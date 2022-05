Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Holztisch im Waldkindergarten gestohlen - wer weiß was?

Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde vom Gelände des Waldkindergartens in der Adersbacher Straße ein Holztisch entwendet. Obwohl der Tisch mit einem Wert von lediglich wenigen Hundert Euro zu beziffern ist, stellt er für die Kindergruppen im Waldkindergarten eine besondere Bedeutung dar. Auf ihm wird nicht nur gegessen, sondern auch gespielt, gemalt und gebastelt. Somit ist die Funktion des Kindergartens in besonderer Weise beeinträchtigt. Zeugen, die Hinweise über den Verbleib des Tisches geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

