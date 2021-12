Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Betrunkener Radfahrer gestürzt

Lahr (ots)

Am Sonntagabend wurde den Beamten des Polizeireviers Lahr ein Radfahrer gemeldet, welcher schwankend auf der Hauptstraße unterwegs war. Der 55-Jährige stürzte auf der Mietersheimer Hauptstraße mit seinem Fahrrad, was von einer Verkehrsteilnehmerin bemerkt wurde. Der Mann konnte durch die alarmierte Streifenwagenbesatzung auf Höhe einer Gaststätte angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Lahr bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch und eine Verletzung im Gesicht feststellen. Ob seine Alkoholisierung zu dem Fahrfehler führte, ist noch unklar. Der Zweiradfahrer wurde zur Behandlung und Entnahme einer Blutprobe in das Ortenau Klinikum Lahr gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/mw

