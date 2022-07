Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall: 78- jähriger Fahrradfahrer verunglückt schwer und verstirbt

Herzogenrath (ots)

Am 14.07.2022 gegen 11.10 Uhr verunglückte ein Herzogenrather mit seinem Fahrrad und verstarb nun im Krankenhaus. Der 78- Jähriger war am Unfalltag die Bicherouxstraße bergab auf dem dortigen Geh- und Radweg entlang gefahren. Aus nicht geklärtem Grund war er ohne äußere Einwirkung beim Einfahren in den dortigen Wendehammer gestürzt. Mehrere Zeugen hatten noch an der Unfallstelle erste Hilfe geleistet. Ein Rettungswagen hatten ihn anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am letzten Wochenende in Folge der Schwere der Verletzungen. (pw)

