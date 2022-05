POL-BO: Unfall in Bochumer Innenstadt: Beteiligter Fußgänger gesucht

Bochum (ots) - Nach zwei Raubdelikten am 19. Mai in Bochum-Werne hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Um 9.50 Uhr klingelte ein unbekannter Mann im Bereich des Staudengartens an der Tür einer 85-jährigen Bochumerin, verwickelte sie in ein Gespräch und betrat schließlich die Wohnung. In ihrem Beisein suchte er mehrere Räume auf und öffnete etliche Schubladen. Nachdem er die ...

