POL-AC: Festnahme nach Homejacking

Herzogenrath (ots) - Am 14.07.2022 gegen 11.10 Uhr verunglückte ein Herzogenrather mit seinem Fahrrad und verstarb nun im Krankenhaus. Der 78- Jähriger war am Unfalltag die Bicherouxstraße bergab auf dem dortigen Geh- und Radweg entlang gefahren. Aus nicht geklärtem Grund war er ohne äußere Einwirkung beim Einfahren in den dortigen Wendehammer gestürzt. Mehrere ...

