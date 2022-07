Polizei Hamburg

POL-HH: 220719-1. Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.07.2022, 12:10 Uhr; Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Heubergerstraße

Nach einem Einbruchsversuch in Rahlstedt haben Polizeibeamte am Montagmittag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher kamen in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein Anwohner (65) auf verdächtige Personen auf dem Grundstück seines Nachbarn (53) aufmerksam geworden. Um auszuschließen, dass es sich um berechtigte Handwerker handelt, rief er seinen Nachbarn an. Dieser verständigte daraufhin sofort die Polizei und machte sich auf den Weg nach Hause. Bereits kurze Zeit später nahm er selbst noch die Verfolgung der geflüchteten Männer auf.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei entdeckte er die mutmaßlichen Einbrecher, die sich zuletzt am nahegelegenen Deepenhornteich versteckten. Im weiteren Verlauf nahmen Polizisten die beiden 38 Jahre alten Georgier vorläufig fest. Einer von ihnen leistete dabei Widerstand.

Bei der Absuche des Fluchtwegs fanden die Einsatzkräfte eine Metallstange, die als mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt wurde.

Ermittler des zuständigen Einbruchdezernats (LKA 152) übernahmen die Prüfung strafprozessualer Sofortmaßnahmen und führten die beiden Verdächtigen einem Haftrichter zu. Am Dienstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen die zwei Männer.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wird dabei unter anderem geprüft, ob die Verdächtigen für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnten.

