Polizei Aachen

POL-AC: Vermisstenfahndung: 45- jähriger Mann vermisst

Nordkreis (ots)

Seit Sonntagabend (24.07.2022, 17.30 Uhr) wird der 45- jährige Sergei S. vermisst. Er war zunächst mit einer Gruppe in Bardenberg unterwegs, setzte sich dann jedoch mit seinem Fahrrad von dieser ab und kehrte nicht mehr zurück. An seiner Wohnanschrift in Würselen kam er ebenfalls nicht an. Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Herr S. ist auf Betreuung angewiesen.

Eine Personenbeschreibung mit Lichtbild kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/84024

Die Polizei bittet um Mithilfe - Hinweise werden unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 34291 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 erbeten. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell