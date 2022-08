Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Unfall mit fünf verletzten Personen

Von Waldhaus kommend befuhr am Mittwoch, 24.08.2022 gegen 01.10 Uhr ein 47 Jahre alter Mann mit seiner Familie die Bahnholzer Straße (K6556) in Richtung Nöggenschwil. Aufgrund der Ortsunkenntnis übersah er eine Rechtskurve und fuhr mit seinem VW Touran die Straße geradeaus weiter, woraufhin er von der Straße abkam und verunfallte. Die 33 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Die drei mitfahrenden Kinder und der Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 20000 Euro. Die Feuerwehr unterstütze die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

