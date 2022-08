POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Kfz-Werkstatt - zwei Fahrzeuge gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Eine unbekannte männliche Person kletterte in der Rabenfelsstraße am Montag, 22.08.2022, gegen 00.30 Uhr, über einen Zaun um auf das Grundstück eines Doppelhauses zu gelangen. Am Doppelhaus soll er sich an einer Seitentür zu schaffen gemacht haben, beziehungsweise die Verschlussverhältnisse der Tür geprüft haben. Der Unbekannte gelangte nicht in das Haus. Der Unbekannte soll hell bekleidet gewesen ...

mehr