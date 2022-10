Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Diebesgut an der Kasse vorbei

Görlitz (ots)

Eine Stunde nach Mitternacht wurden Bundespolizisten im Görlitzer Stadtpark auf einen Mann aufmerksam. Die Bitte, seinen Ausweis zu zeigen, quittierte der Deutsche mit einem Achselzucken. Er erklärte, er habe kein Dokument, nannte allerdings seinen Namen. Die Überprüfung seiner Angaben brachte anschließend ans Licht, dass der 39-Jährige einschlägig wegen Diebstahls bekannt ist. Schließlich sahen sich die Beamten den Inhalt seines Rucksackes näher an. Dabei kamen u.a. zwei Webcam, zwei Taschenlampen, ein Werkzeugset sowie eine Tafel Schokolade zum Vorschein. Dazu räumte der Verdächtige ein, dass er die Gegenstände und die Schokolade kurz vor der Schließung am Vorabend aus einem Supermarkt in der Nähe der Reichenbacher Straße "an der Kasse vorbei" mitgenommen habe. Nach Sicherstellung des Diebesgutes wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls erstattet. Die Ermittlungen dazu führt nun das Neißerevier.

