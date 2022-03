Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220317.10 Nordermeldorf/Christianskoog: Diesel aus Baufahrzeugen im Spülfeld entwendet

Nordermeldorf/Christianskoog (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag um 18.15 Uhr und Mittwoch um 7 Uhr haben unbekannte Täter ein Spülfeld am Stinteck aufgesucht. Hier entwendeten sie aus zwei Raupen und einem Bagger jeweils die Tankfüllungen und erbeuteten so circa 250 Liter Diesel.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell