Polizei Gütersloh

POL-GT: Eigentümer eines Gabelstaplers gesucht

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagnachmittag (13.11., 17.30 Uhr) wurde durch Zeugen ein unbeleuchtet abgestellter Gabelstapler an der Kornstraße gemeldet. Der Eigentümer des Fahrzeuges konnte bislang nicht ermittelt werden. Es handelt sich um einen Toyota-Gabelstapler in orange. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell