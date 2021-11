Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Mülltonnenbrände in Verl - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am vergangenen Wochenende (13.11. - 14.11.) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte viermal zu Mülltonnenbränden im Stadtgebiet Verl gerufen.

In der Sonntagnacht (14.11., 04.00 - 07.00 Uhr) kam es an den Straßen Wilhelm-Busch-Straße, Annaburger Straße und Österwieher Straße zu insgesamt vier Brandeinsätzen, bei denen neben mehreren Mülltonnen auch ein Fahrradcarport an der Österwieher Straße sowie eine Grundstückshecke an der Annaburger Straße in Mitleidenschaft gezogen wurden. An allen Einsatzorten konnten Feuerwehrkräfte die Brände schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Wer hat rund um die angegebenen Zeiträume an den Brandorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell