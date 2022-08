Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeug zerkratzt

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht zu Montag beschädigten Unbekannte an der Dränkerkampstraße einen blauen 5 er BMW. Der/die unbekannten zerkratzten die Heckklappe des PKW. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

