POL-MK: Zwei Schwerstverletzte bei Motorradunfall

Lüdenscheid (ots) - Ein 30-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Mitarbeiter eines Supermarktes Am Wasserturm mit einem Messer bedroht. Gegen 16.20 Uhr sah der Mitarbeiter, wie ein Kunde Toast, Tiefkühl-Schnitzel und Getränkedosen in seinen Rucksack steckte. Als er den Mann darauf ansprach, zog der ein Teppichmesser mit ausgefahrener Klinge hervor und ...

mehr