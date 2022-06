Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann verhielt sich verdächtig

Harztor (ots)

Weil sich ein 36-jähriger Mann am Montagmittag in der Großen Bahnhofstraße verdächtig verhielt, informierte eine Zeugin die Polizei. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass der Mann wahllos Kinder und Jugendliche anspricht und auf sie einen verwirrten Eindruck macht. Die Polizisten trafen den 36-Jährigen vor Ort an. Ein strafbares Handeln konnte nicht nachgewiesen werden. Die Polizisten belehrten den Mann.

