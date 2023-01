Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede : Ruhiger Jahreswechsel für die Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Westerstede++

Oldenburg (ots)

Für die Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Westerstede verlief der Jahreswechsel 2022/23 relativ ruhig. Die Einsatzkräfte wurden nur zu wenigen kleinen Einsatzanlässen, meistens im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Knallkörpern, gerufen.

So geriet unter anderem gegen 01:00 Uhr eine Mülltonne im Friedensweg in Augustfehn aufgrund der nicht sachgemäßen Entsorgung von Feuerwerkskörpern in Brand. Ein Übergreifen des Brandes auf ein Carport konnte durch ein schnelles Eingreifen der Bewohner und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr verhindert werden.

Im Nachgang wird eine Strafanzeige am Neujahrstag hinsichtlich eines zwischen 00:20 Uhr und 00:30 Uhr mittels Knallkörper beschädigten Briefkastens in der Westersteder Straße in Höhe der Straße Am Stümmel in Ocholt erstattet.

Bereits in der Nacht auf den 31.12.2022 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude und einer anliegenden Werkstatt an der Halsbeker Straße im Ortsteil Halsbek. Angaben über die Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Am 31.12.2022 wurde in der Mittagszeit zwischen 12:30 und 13:20 Uhr das Dach eines auf einem Parkplatz an der Kirchenstraße in Westerstede abgestellten Cabriolet aufgeschnitten. Aus dem Cabriolet wurde ein erst unmittelbar vorher erworbener Kaffeevollautomat im Wert von ca. 500.-Euro entwendet. An dem Cabriolet entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000.-Euro.

Zeugenhinweise zu den geschilderten Sachverhalten werden beim Polizeikommissariat Westerstede unter der Telefonnummer 04488/833-115 entgegengenommen.

