Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Unfallflucht unter Alkoholeinfluss++Einbruch und Beschädigung von Geldautomaten++

Oldenburg (ots)

++Unfallflucht unter Alkoholeinfluss++ Am Samstag, 19.11.2022, gegen 23:10 Uhr, ist zunächst ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes von dem Parkplatz der Gaststätte Gut Wahnbek, An der Bäke 39, 26180 Rastede, weggefahren. Hier hat er ein Taxi leicht touchiert, wodurch leichter Sachschaden entstanden ist. Zeugenangaben nach hat das Fahrzeug die Örtlichkeit in Schlangenlinien verlassen. Durch aufgefundene Fahrzeugteile und abgelesene Teile des Kennzeichens konnte die Wohnanschrift in Oldenburg ermittelt und der verunfallte Pkw Mercedes dort auch angetroffen werden. Weiter konnte dort in der Wohnung dann auch der verantwortliche Fahrzeugführer angetroffen werden. Der 34jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol (0,87 Promille). Es wurde ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt (1483088).

++Einbruch und Beschädigung von Geldautomaten++ Am Sonntag, 20.11.2022, gegen 02:50 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter auf das Dach eines Einkaufsmarktes im Scheideweg in 26127 Oldenburg begeben und sich über dieses Zugang in das Objekt verschafft. Hier sind sie mit schwerem Gerät die dort befindlichen Geldautomaten angegangen und haben diese massiv beschädigt. Möglicherweise sind sie bei der Tatausführung gestört worden, konnten sich aber in unbekannte Richtung entfernen. Angaben zur Schadenshöhe können zur Zeit nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden (1483402).

