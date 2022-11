POL-SE: Wedel - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubtaten

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagvormittag (10.11.2022) ist es in der Wakendorfer Straße zwischen den Einmündungen Naher Straße und Elmenhorstweg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem mindestens ein Außenspiegel beschädigt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein brauner Seat Ateca die Wakendorfer Straße in Richtung Kisdorfer Wohld, als es gegen 09:15 Uhr zur Kollision mit dem ...

