POL-SE: Kisdorf - Spiegel abgefahren - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Heute Mittag (10.11.2022) ist es nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Kaltenkirchener Geschäft zur vorläufigen Festnahme von drei Tatverdächtigen durch Hamburger Polizeikräfte in Neumünster gekommen. Nach dem bisherigen Stand entwendeten zwei weibliche Tatverdächtigen die Umhängetasche samt Portmonee aus dem Rucksack einer 86-Jährigen, während die Kaltenkirchenerin um 11:30 Uhr in ...

mehr