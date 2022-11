Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Aufbrüche von Automaten

In der Zeit zwischen dem Dienstag, den 08.November 2022, gegen 18.30 Uhr und Mittwoch, den 09.November 2022, gegen 07.30 kam es in Barßel zu mehreren Aufbrüchen von Automaten. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam diverse Münzautomaten eines Auto-Wasch-Centers in der Straße Settrup und in der Straße Am Krumme Kamp. Zudem wurde die Eierkasse einer SB-Verkaufsstelle in der Carolinenhofstraße aufgebrochen und das Eiergeld entnommen. Weiterhin wurde eine Fensterscheibe der Marienschule in der Friesoyther Straße mittels eines Gullideckels eingeworfen, wodurch die Täter ins Gebäudeinnere gelangen konnten. Entwendet wurde hier jedoch nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

