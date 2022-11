Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Sonntag, 06. November 2022, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 09. November 2022, 10.00 Uhr, kam es in der Schulstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter versuchte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen (Oldenburg) - Themenhütten beschädigt

Zwischen Freitag, 04. November 2022, 16.00 Uhr, und Dienstag, 08. November 2022, 16.00 Uhr, kam es in der Burgstraße auf dem Gelände eines dortigen Alten- und Pflegeheimes zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten drei Plexiglasscheiben von Themenhütten, welche im Nahbereich zum Rad- und Fußweg der Lager Hase stehen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen Oldenburg unter der Tel. 05434-924700 entgegen.

Bühren (Emstek) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 09. November 2022, gegen 15.30 Uhr, kam es in der Straße Repker Damm zu einem Verkehrsunfall. Als eine 28-jährige Fahrerin aus Vechta mit ihrem PKW die Straße Repker Damm in Richtung Zum Moorfeld befuhr, stieß sie mit einem entgegenkommenden PKW eines 84-jährigen Fahrers aus Drantum zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 28-Jährige leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 26.500 Euro geschätzt.

