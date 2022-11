Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 08. November 2022, gegen 13.50 Uhr fuhr eine 35-jährige Saterländerin mit ihrem PKW von einem Parkplatz Am Alten Hafen. Hierbei übersah sie einen vorfahrberechtigten, 33-jährigen Saterländer, der mit seinem PKW die Straße Am Alten Hafen in Richtung Sedelsberger Straße befuhr und kollidierte mit diesem. Dessen Beifahrerin und die Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, den 08. November 2022, gegen 17.40 Uhr befuhr ein 67-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Friesoyther Straße. Im Bereich einer dortigen Bushaltestelle übersah er einen 43-jährigen Friesoyther, der die Friesoyther Straße fußläufig überquerte und streifte diesen mit dem Außenspiegel seines Wagens. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fußgänger unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Durch den Zusammenstoß hatte dieser schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell