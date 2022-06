Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim, -Weststadt: Pkw-Aufbruch; Täter schlug zwei Autoscheiben ein; ein Zeuge verletzte sich bei der Verfolgung des Täters; Polizei sucht weitere Zeugen

Heidelberg-Bergheim, -Weststadt (ots)

In der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag warf ein bislang unbekannter Täter zunächst kurz nach 23 Uhr in der Yorckstraße und anschließend gegen 2 Uhr in der Belfortstraße jeweils die Beifahrerfenster von zwei geparkten Fahrzeugen ein. Aus einem der beiden Fahrzeuge wurde ein Geldbeutel entwendet.

Ein 25-jähriger Zeuge befand sich außerhalb einer Tiefgarage in der Yorckstraße als er zunächst ein klirrendes Geräusch und gleichzeitig die Alarmanlage eines Pkw hörte. Im Anschluss sah er den Täter, der vermutlich zuvor die Beifahrerscheibe eines in der Tiefgarage geparkten Daimler-Benz eingeschlagen hatte, zu Fuß flüchten. Der Mann quetschte sich unter dem schließenden Garagentor nach draußen und verschwand.

Circa drei Stunden später beobachtete ein 46-jähriger Zeuge in der Belfortstraße, aufgrund der übereinstimmenden Beschreibung vermutlich denselben Täter, wie dieser das Fahrzeuginneren eines Autos durchwühlte und einen Geldbeutel entwendete. Nachdem der Täter von dem Anwohner angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof und warf dabei einen von ihm mitgeführten Regenschirm in Richtung seines Verfolgers, traf ihn aber nicht. Jedoch hatte sich der Verfolger durch herumliegende Glasscherben am Fuß und verletzt und musste anschließend medizinisch versorgt werden.

Der Täter wird von den beiden Zeugen übereinstimmend wie folgt beschrieben: Alter, Mitte 20 bis Anfang 30 Jahre; schlank; circa 180 cm groß; kurze schwarze Haare; süd/ südosteuropäisches Aussehen. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen Regenjacke, weißen Shorts und weißen Turnschuhen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefonnummer 06221 99-1700, in Verbindung zu setzen.

