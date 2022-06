Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 6: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lastwagen - Fahrbahnsperrung - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Derzeit ist die Hauptfahrbahn der A 6 am Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim wegen eines Verkehrsunfalls mit mehreren beteiligten Lastwagen voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

