POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Außenbestuhlung - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter die Außenbestuhlung einer Bäckereifiliale in Wiesloch. Die Unbekannten warfen mehrere Tische und Stühle sowie als Sitzgelegenheit genutzte Holzpaletten, die vor der Bäckerei in der Hauptstraße aufgestellt waren, in den dortigen Bachlauf. Dabei gingen Teile der Außenbestuhlung zu Bruch. Es entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die Tische, Stühle und Paletten wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Wiesloch aus dem Gewässer geborgen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

