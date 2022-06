Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag in Zuzenhausen. Eine 74-jährige Frau parkte ihren VW gegen 15.15 Uhr am Fahrbahnrand der Horrenberger Straße, direkt vor einem dortigen Vereinsgelände. Als sie gegen 17.15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Unfallbeschädigung an der Fahrertür fest. Offenbar hatte ein Autofahrer beim Vorbeifahren den VW gestreift und war anschließend einfach weitergefahren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

