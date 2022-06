Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Zeit von Freitag, 23.30 Uhr, bis Samstag, 3 Uhr, überstieg ein bislang Unbekannter Täter den Zaun der Stadtwerke in der Hans-Bunte-Straße und machte sich auf dem Gelände an geparkten Autos, sowie einem Kiosk zu schaffen - das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Nachdem der Täter das Gelände betreten hat, schlug dieser bei zwei Pkw jeweils eine Scheibe ein und anschließend eine Durchgangstüre eines Gebäudes. Auch im Innern wurde eine Glasscheibe beschädigt. Ob der Täter dabei auch Beute machte ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden kann bislang ebenfalls nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06221 34180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell