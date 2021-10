Polizei Hamburg

POL-HH: 211029-4. Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse nach gewerbs- und bandenmäßigen Diebstählen an hochwertigen Kfz

Hamburg (ots)

Tatzeiten: April 2021 bis Oktober 2021

Tatorte: Hamburg-Rotherbaum, Fontenay; Hamburg-Eimsbüttel

Kriminalbeamte des Einbruchsdezernats der Region Eimsbüttel (LKA 132) vollstreckten mit Unterstützung der Spezialeinheit (LKA 24) am gestrigen Tag vier Durchsuchungsbeschlüsse gegen Personen, die Fahrzeugteile hochwertiger Kfz entwendet haben sollen. Umfangreiche Ermittlungen des Einbruchsdezernats hatten auf die Spur der mutmaßlichen Seriendiebe geführt.

Bereits Mitte April waren in einer Tiefgarage in der Fontenay fünf Komplettsätze Räder von dort geparkten Porsches entwendet worden. An einem weiteren Fahrzeug waren bereits die Radmuttern gelöst worden.

Infolge der Ermittlungen wurden drei deutsche Männer (21, 22, 39) und ein Pole (61) als Tatverdächtige identifiziert. Bei der gestrigen Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse wurde je ein Tatverdächtiger im Bereich Ellerbek und Hamburg angetroffen. Die beiden weiteren Tatverdächtigen konnten nicht angetroffen werden.

Insbesondere in den Räumlichkeiten des 39-Jährigen in Ellerbek konnten diverse Beweismittel und mutmaßliche Tatwerkzeuge sichergestellt werden. Unter anderem wurden viele Handys, fremde Personalausweise und Kreditkarten aufgefunden. Ein PC und ein Tablet ließen sich bereits einem Einbruch im Bezirk Wandsbek zuordnen.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend mangels Haftgründen entlassen. Der 22-Jährige verblieb auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen, insbesondere die Zuordnung eventueller weiterer Taten, speziell im Bezirk Eimsbüttel, sowie die Auswertung der Beweismittel, dauern an.

Ko.

