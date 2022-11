Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 4. November 2022, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mädchen-Fahrrad der Marke Chix, welches bei einem Schwimmbad in der Schulstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 29. Oktober 2022, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec, welches verschlossen in einem Hausflur in der Marienstraße abgestellt worden war. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Fahrrad der Marke Kreidler Vitality Eco 8 Plus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Werkhalle

Zwischen Freitag, 04. November 2022, 17.00 Uhr, und Montag, 07. November 2022, 07.25 Uhr, kam es in der Straße Höster Heide zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände und drangen gewaltsam in eine Werkhalle ein. Aus der Halle entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge. Vermutlich wurde das Diebesgut mit einem Lieferwagen abtransportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) in Verbindung zu setzen.

Damme - Einbrüche in PKW

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Damme zu mehreren PKW-Einbrüchen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu fünf PKW der Herstellers VW und entwendeten aus den PKW jeweils die Infotainment-Geräte. Die Tatorte fanden sich in der Straße Im Sonnentau, Lorbeerweg, In den Ottenkämpen, Lilienthaler Weg und Holunderweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Damme - Unerlaubte Entsorgung von Öl

Zwischen Freitag, 04 November 2022, und Montag, 07 November 2022, entsorgte ein bisher unbekannter Täter eine Tüte mit Öl im Bereich eines Altkleidercontainers in der Große Straße auf dem Gelände eines dortigen Verbrauchermarktes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 07. November 2022, gegen 15.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 43-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne in der Niederdingstraße. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 07. November 2022, gegen 15.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta in der Marienstraße. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Der 29-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, um dort eine Blutprobe zu entnehmen. Hier wurde festgestellt, dass der 29-Jährige künstliches Urin mit sich führte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Donnerstag, 03. November 2022, 13.00 Uhr, und Samstag, 05. November 2022, 13.00 Uhr, in der Große Straße auf dem Rathausparkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigten beim Befahren des Parkplatzes ein Schaustellerfahrzeug. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 07. November 2022, zwischen 11.00 Uhr und 13.15 Uhr, kam es in der Keestraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich mit einem PKW beim Ein- oder Ausparken einen grauen VW Tiguan. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 07. November 2022, gegen 15.40 Uhr, kam es im Kreisverkehr Osnabrücker Straße Ecke Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Rollers fuhr beim Befahren des Kreisverkehrs auf den vorausfahrenden PKW einer 61-jährigen Fahrerin aus Alfhausen auf. Die 61-Jährige beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung Osnabrücker Straße zu verlassen. Anschließend entfernte sich der Rollerfahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 750 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

