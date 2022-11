Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Zwei Einbrüche in Apotheken Am Sonntag, 06. November 2022, kam es zwischen 02:35 und 04:15 Uhr zu zwei Einbrüchen in Apotheken. Zunächst gingen die Täter ein Objekt in der Großen Straße an. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie kein Diebesgut. Anschließend begaben sie sich gegen 04:15 Uhr in die Straße Weuert zu einer weiteren Apotheke, in die sie eindrangen. Trotz ...

