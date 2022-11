Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Zwei Einbrüche in Apotheken

Am Sonntag, 06. November 2022, kam es zwischen 02:35 und 04:15 Uhr zu zwei Einbrüchen in Apotheken. Zunächst gingen die Täter ein Objekt in der Großen Straße an. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie kein Diebesgut. Anschließend begaben sie sich gegen 04:15 Uhr in die Straße Weuert zu einer weiteren Apotheke, in die sie eindrangen. Trotz einer unverzüglichen Fahndung im Tatortbereich konnten die Täter unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Vechta - Versuchter Diebstahl eines Pkw

Am Sonntag, 06. November 2022, kam es zwischen 00:30 und 00:40 Uhr in der Thomas-Ludwig-Straße zu einem versuchten Pkw-Diebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten einen Audi Q7 von einem Wohngrundstück zu entwenden. Aus unbekannten Gründen ließen die von der weiteren Tatbegehung ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 06. Februar 2022, kam es zwischen 02:00 und 05:20 Uhr in der Brägeler Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein gegen die Frontscheibe eines geparkten Hyundai Getz. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Bakum- Entgegengesetzt in Einbahnstraße - ohne Führerschein

Am Montag, 7. November 2022, 07.00 Uhr, führten Beamte im Ortskern von Bakum eine gezielte Verkehrskontrolle im Mühlenweg durch, da sich in den vergangenen Tagen viele Autofahrer nicht an die dortige Einbahnstraßenregelung gehalten hatten. Insgesamt konnte die Polizei innerhalb kurzer Zeit fünf Autofahrer kostenpflichtig verwarnen. Um 07:50 Uhr fuhr auch 17-Jähriger aus der Gemeinde Cappeln mit seinem Motorroller entgegen der Einbahnstraße, obwohl diese mehrfach beschildert ist. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Denn der 17-Jährige hatte seinen Motorroller "frisiert". Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer noch einmal ausdrücklich die ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu nutzen.

Steinfeld - Sachbeschädigung an Kfz

Am Sonntag, 07. November 2022, zwischen 02.30 Uhr und 09.00 Uhr begingen unbekannte Täter in der Straße Im Krimpel eine Sachbeschädigung an Pkw. An zwei dort abgestellten Pkw wurden die Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Schadenshöhe 400,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell