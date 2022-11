Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Montag, 7. November 2022, gegen 1.45 Uhr, haben unbekannte Personen einen Geldautomaten in Steinfeld gesprengt. Der Geldautomat stand in einem Bankgebäude An der Bahnhofsstraße. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall vernommen und die Polizei alarmiert. Es sollen nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen an der Tat beteiligt gewesen sein, welche mit einem dunklen Pkw in Richtung B214 in ...

