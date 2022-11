POL-CLP: Pressemitteilung 05./06.11.22

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl eines PKW Am 05.11.2022 in der Zeit zwischen 00.00 Uhr - 06.00 Uhr kam es in der Meinhard-Fortmann-Straße in Vechta zu einem Diebstahl eines PKW. Unbekannter Täter entwendeten einen verschlossenen Audi Q7 in orange. Der PKW war unter einem Carport auf dem Grundstück des Geschädigten abgestellt. Zeugen, die sachdienliche ...

