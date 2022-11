Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtrag Pressemeldung PI CLP

VEC

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (OL) - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Donnerstag, 03.11.2022, gegen 17.30 Uhr, kam es in Essen in einer Pizzeria zu einer wechselseitigen Körperverletzung unter mehreren Männern, evtl. auch unter Einsatz eines Messers. Zeugen hierzu werden gebeten sich bei der Polizei in Essen ( Tel.: 05434-924700 ) zu melden.

Insbesondere ein ca. 50 - 60 Jahre alter Mann mit grauen, längeren Haare welcher offensichtlich ein Handyvideo gemacht hatte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

