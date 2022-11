Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl eines PKW

Zwischen Donnerstag, 03. November 2022, 22.00 Uhr, und Freitag, 04. November 2022, 06.50 Uhr, kam es in der Straße Berliner Ring zu einem Kfz-Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten einen BMW 550i in der Farbe metallic grau. Der PKW war auf einem Hof abgestellt. Die Polizei erhielt den Hinweis, dass sich am Donnerstag, 03. November 2022, zwei verdächtige Männer im Siedlungsgebiet aufgehalten haben sollen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl und/oder zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bakum (Tel. 04446-959710) in Verbindung zu setzen.

