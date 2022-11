Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Holz

Zwischen Donnerstag, 20. Oktober 2022, und Mittwoch, 02. November 2022, kam es in der Straße Zum Jägereck zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten mehrere Raummeter Holz, das an einem Waldweg aufgestapelt gelagert wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803480) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Bauwagen

Zwischen Mittwoch, 26. Oktober 2022, 13.45 Uhr, und Donnerstag, 03. November 2022, 16.30 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße bei einem dortigen Kindergarten zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen des Kindergartens und entwendete aus diesem zwei Ferngläser. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen (Oldenburg) - Körperverletzung

Am Donnerstag, 03. November 2022, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Schulstraße im Bereich des dortigen Busbahnhofes zu einer Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben ein 19-Jähriger und ein 23-Jähriger, beide aus Essen (Oldenburg), zwei bisher unbekannte Personen um Hilfe bei der Suche nach entlaufenen Hunden gebeten. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Personen den 19-Jährigen und 23-Jährigen gefolgt sein. Die Situation sei eskaliert und die beiden Unbekannten sollen auf den 19-Jährigen und auf den 23-Jährigen eingetreten und eingeschlagen haben, sodass diese leicht verletzt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-924700) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines LKW

Zwischen Mittwoch, 02. November 2022, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 03. November 2022, 06.00 Uhr, kam es in der Straße Werner-Eckart-Ring zu einem Kfz-Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände und entwendeten einen LKW, Mercedes 1420. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Emstek / Schneiderkrug - Diebstahl aus Sattelauflieger

Zwischen Mittwoch, 02. November 2022, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 03. November 2022, 07.15 Uhr, kam es in der Straße Salzbührener Straße auf einer dortigen Rastanlage zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Innenraum eines Sattelaufliegers und entwendeten aus diesem mehrere Paletten Kaffeebohnen. Zudem wurde bekannt, dass offensichtlich weitere Sattelauflieger beschädigt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03. November 2022, gegen 17.20 Uhr, kam es in der Soestenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten grauen Mercedes-Benz S320 CDI, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen (Oldenburg) - Gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstag, 03. November 2022, gegen 17.20 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung unter Verwendung eines Messers in der Wilhelmstraße in Essen (Oldenburg) gemeldet. Unverzüglich wurde die Einsatzörtlichkeit mit mehreren Streifenwagen aufgesucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es nach vorausgegangen Streitigkeiten zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen sechs Personen im Alter von 17 bis 27 Jahren aus Essen (Oldenburg) und Quakenbrück. Hierbei sollen ein Besenstiel und ein Messer verwendet worden sein. Durch die Tathandlungen wurden vier Personen (42-Jähriger aus Essen, 17-Jähriger aus Essen, 18-Jähriger aus Essen, 20-jähriger aus Essen) leicht verletzt. Neben polizeilichen Einsatzkräften waren ebenfalls Rettungskräfte vor Ort. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell