Vechta - Diebstahl aus Wohnmobil

Zwischen Samstag, 15. Oktober 2022, und Mittwoch, 02. November 2022, kam es in der Franz-Vorwerk-Straße zu einem Diebstahl aus einem Wohnmobil. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem auf einem Parkstreifen abgestelltes Wohnmobil des Herstellers Fiat. Der Täter entwendete aus dem grauen Wohnmobil einen Werkzeugkoffer. Der Gesamtschaden wird auf ca. 130 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 28. Oktober 2022, 18.00 Uhr, und Dienstag, 01. November 2022, 07.15 Uhr, kam es in der Ostendorfstraße bei der dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter besprühten eine Fassade der Schule mit Farben. Der Sachschaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - PKW zerkratzt

Zwischen Dienstag, 01. November 2022, 14.00 Uhr, und Mittwoch, 02. November 2022, 12.00 Uhr, kam es in der Keetstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte einen grauen BMW, 3er Reihe, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 19. Oktober 2022, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 02. November 2022, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Am Bahnhof auf einem dortigen Firmengelände zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten eine Lagerhalle sowie in der Lagerhalle befindliche Granulatsäcke. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 2500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Suchaktion nach vermisster Person

Am Mittwoch, 03. November 2022, gegen 01.00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine 79-jährige Frau aus Lohne vermisst werde. Die 79-Jährige wurde letztmalig am Dienstag, 02. November 2022, gegen 21.30 Uhr, im Wohnhaus gesehen und sei hilf- und orientierungslos. Eine Absuche des Wohnhauses und des Grundstückes führte nicht zum Auffinden der Lohnerin. Durch die Polizei wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und durchgeführt. An den Suchmaßnahmen beteiligten sich zahlreiche Einsatzkräfte. So rückten die Freiwilligen Feuerwehren Lohne, Brockdorf, Südlohne und die Drohnengruppe des Landkreises Vechta aus. Zudem waren das THW Lohne und örtliche Rettungskräfte beteiligt. Am Mittwoch, 03. November 2022, gegen 03.20 Uhr, konnte die 79-Jährige durch polizeiliche Einsatzkräfte der Diensthundführergruppe in einem Regenrückhaltebecken aufgefunden werden. Die Vermisste wurde mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht.

