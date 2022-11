Cloppenburg/Vechta (ots) - Bethen - Brand eines Holzschuppens Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Ahlhorner Straße am Mittwoch, 2. November 2022, gegen 9.50 Uhr, ein Holzschuppen, in der sich eine Pelletheizung befindet, in Vollbrand. Die Feuerwehr Cloppenburg war vor Ort und löschte den Brand. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 30.000 Euro. Für die Löscharbeiten musste die B 213 zeitweise gesperrt werden. ...

