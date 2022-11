Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, den 27. Oktober 2022, gegen 17.00 Uhr und Dienstag, den 1. November 2022, um 07.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten Hyundai Tucson und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 1. November 2022, gegen 14.53 Uhr befuhr ein 46-jähriger Leeraner mit seinem PKW die Sater Landstraße und wollte nach rechts in die Straße Am Ostermoor abbiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtige, 22-jährigen Barßeler, der mit seinem PKW die Straße Am Ostermoor in Richtung Bollingen befuhr und kollidierte mit diesem. Der Leeraner erlitt leichte Verletzungen.

